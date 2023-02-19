لندن 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسبحث الملحق الثقافي السعودي في لندن الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، تأمين مقاعد للطلبة السعوديين في جامعة مانشستر في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض.جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من جامعة مانشستر لمقر الملحقية الثقافية السعودية في لندن بقيادة عميد كلية العلوم الطبية للشؤون الدولية البروفيسور كيث برينان وحضور مجموعة من القيادات في الجامعة.وبحث الجانبين أوجه التعاون المشترك بين جامعة مانشستر والمؤسسات التعليمية والجامعات في المملكة العربية السعودية، كما جرى دراسة اتفاقيات مستقبلية في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض تهيئةً لإبرام هذه الاتفاقيات وتوقيعها بعد صياغتها بحيث يتم تأمين مقاعد للطلبة السعوديين في هذه المجالات الأربعة، إضافة إلى التباحث في عدة مجالات وبرامج أخرى لتبادل الخبرات.// انتهى //18:12ت م0125