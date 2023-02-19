الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأكّد المدير الفني لفريق الهلال السعودي الأرجنتيني رامون دياز رغبته الكبيرة بالحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا حين يواجه فريقه نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي غداً على إستاد الجنوب بالدوحة لحساب الدور ثمن النهائي من المسابقة.وعدّ المدرب في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أنّ المنافسات في دوري الأبطال صعبة دائماً، وقال: "سنحاول استثمار المعنويات العالية عقب المشاركة الجيدة التي أظهرها مؤخراً بحلوله وصيفاً لكأس العالم للأندية".وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن سلمان الفرج قائد الفريق قد تعافى من الإصابة بيد أنه لم يصل للجاهزية المطلوبة لخوض لقاء الغد، وربما يشارك في مباراة أخرى قادمة، لافتاً الانتباه إلى أنه لن يغير أسلوب فريقه في اللعب، وسيحافظون على هويتهم باللعب بطريقة هجومية، مؤكداً جاهزية فريقه من جميع النواحي، وللسيناريوهات كافة.من جهته، تحدث مدرب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي البرتغالي ليوناردو جارديم بواقعية كبيرة دون أن يخفي صعوبة المواجهة أمام حامل اللقب، حيث قال: "سنواجه حامل اللقب في مباراة الغد، والهلال من الفرق الكبيرة في القارة الآسيوية، ويملك عناصر فعالة في المنتخب السعودي، بالمقابل فريقنا يضم بعض العناصر الشابة بجانب عناصر الخبرة، واستعددنا للمباراة بشكل جيد".وتابع المدرب السابق للهلال السعودي وموناكو الفرنسي: "نركز على أنفسنا وسنحاول اللعب بطريقتنا الخاصة، ونأمل أن تكون المباراة قوية من الجانبين وتسعد الجماهير".ويطمح فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز العائد من كأس العالم للأندية بالوصافة خلف ريال مدريد الإسباني للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة في السنوات الخمس الأخيرة، كما يأمل أن يكون ثاني فريق يتمكن من الاحتفاظ باللقب بعد مواطنه الاتحاد.وفي النسخة الحالية ، حقق الهلال المطلوب حتى الآن بتأهله إلى دور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، مسجلاً 11 هدفاً في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.وتقدم الهلال على منافسيه في المجموعة التي ضمت الريان وجمع 13 نقطة أيضاً ورافق الأول إلى الدور المقبل، فيما حل الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجاء الاستقلال الطاجيكي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، فيما نجح شباب الأهلي دبي الذي يشارك للمرة العاشرة في المسابقة في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 باعتباره أحد أفضل الأندية التي احتلت المركز الثاني، حيث جاء خلف المتصدر فولاد، وجمع 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات، مسجلاً 14 هدفاً مقابل 7 أهداف دخلت شباكه.// انتهى //18:50ت م0134