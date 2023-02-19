اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزِّع 726 حقيبة شتوية في منطقة ميربورخاص بإقليم السند في باكستان
الأحد 1444/7/28 هـ الموافق 2023/02/19 م واس
إسلام آباد 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس
وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 726 حقيبة شتوية في منطقة ميربورخاص بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.082 متضررًا من الفيضانات.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد غير الغذائية والحقائب الشتوية للأسر الأكثر ضعفا في المناطق الباكستانية المستهدفة.
// انتهى //
19:15ت م
0139