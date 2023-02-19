إسلام آباد 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 726 حقيبة شتوية في منطقة ميربورخاص بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.082 متضررًا من الفيضانات.يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد غير الغذائية والحقائب الشتوية للأسر الأكثر ضعفا في المناطق الباكستانية المستهدفة.// انتهى //19:15ت م0139