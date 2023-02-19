مانشستر 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسحقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا كبيراً على نظيره ليستر سيتي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب أولد ترافورد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.افتتح راشفورد أهداف اللقاء بتسجيل هدفين في الدقيقتين 25 و56، فيما أضاف سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في ما بقي رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //19:20ت م0140