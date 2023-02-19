ثقافي / إمارة منطقة الجوف تطلق غداً حملة "جوفنا أجمل" للتوعوية بأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات
الأحد 1444/7/28 هـ الموافق 2023/02/19 م واس
سكاكا 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس
تطلق إمارة منطقة الجوف حملة "جوفنا أجمل" المرحلة الأولى بالتزامن في مزاد الإبل بالجوف ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة المنطقة ، وتستمر يومين، بمشاركة القطاعات الحكومية بالمنطقة، وعدد من الفرق التطوعية من مختلف الأعمار .
وأوضحت الإمارة أنّ الحملة تهدف إلى إيصال رسالة توعوية بأهمية تنمية الوعي البيئي، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة والطرق الرئيسية ونظافتها ، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي والحفاظ على المقومات الطبيعية، وسوف تقام الحملة في جميع محافظات المنطقة، ومركز صوير .
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19:25ت م
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