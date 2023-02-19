سكاكا 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستطلق إمارة منطقة الجوف حملة "جوفنا أجمل" المرحلة الأولى بالتزامن في مزاد الإبل بالجوف ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة المنطقة ، وتستمر يومين، بمشاركة القطاعات الحكومية بالمنطقة، وعدد من الفرق التطوعية من مختلف الأعمار .وأوضحت الإمارة أنّ الحملة تهدف إلى إيصال رسالة توعوية بأهمية تنمية الوعي البيئي، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة والطرق الرئيسية ونظافتها ، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي والحفاظ على المقومات الطبيعية، وسوف تقام الحملة في جميع محافظات المنطقة، ومركز صوير .// انتهى //19:25ت م0141