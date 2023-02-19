الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسيستعد الملاكمان جيك بول ومنافسه تومي فيوري بعد أسبوع واحد , لخوض "نزال الحقيقة" الذي تستضيفه محافظة الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية، يوم الـ 26 من فبراير الحالي، حيث وصل المنافسان إلى المملكة لخوض أحد أكبر النزالات في رياضة الملاكمة والذي يعد بتقديم الكثير من الحماس والتشويق لجمهور لعبة الملاكمة في المملكة وحول العالم.ويعدّ هذا النزال الذي أُجّل مرتين سابقاً بين بول وفيوري أحدث مواجهة رياضية على أرض المملكة العربية السعودية، نظراً لكون كلا الملاكمين لم يسجل أي هزيمة في تاريخ نزالاتهما السابقة، بما يؤكد على تنافسية هذا النزال وحجم الإثارة، لاسيما وأن الملاكمان يضعان سجلهما المهني والبطولي على المحك في سبيل الوصول إلى المجد وتحقيق الفوز في النزال الأكثر انتظاراً وترقباً في العام 2023.ويأتي هذا النزال ثالث مواجهة للملاكمة التي تستضيفها المملكة، وذلك بعد "نزال الدرعية" بين آندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا في العام 2019، و"نزال البحر الأحمر" في الصيف الماضي الذي شهد تنافس جوشوا مجددا أمام أولكسندر أوسيك.ولدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قال تومي فيوري: "يسعدني أن أحضر أخيراً إلى المملكة العربية السعودية"، مثمناً لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة هذا المجهود الذي سيليق بهذا النزال، شاكراً جميع من عملوا لتنظيم هذا النزال في مثل هذا البلد الرائع، الذي تحول بسرعة كبيرة ليصبح وجهةً وموطناً جديدين للفعاليات الرياضة العالمية.وأضاف فيوري: "لقد تدربت بشكل ممتاز قبل هذا النزال وواجهت عدداً كبيراً من اللاعبين المرموقين"، مؤكداً بأنه ليس قلقاً من إمكانية خسارته من منافسه جيك، متحدياً خصمه بأن الفوز لن يتحقق له أبداً في هذا النزال الذي سيحسمه بكل تأكيد بحسب قوله.وقال جيك بول: "واجهت ملاكمين أقوياء وأبطال العالم، وتحضيراتي وتدريباتي تسير على أكمل وجه ولا أشعر بأي ضغط"، متحدّياً خصمه بتحقيق الفوز في هذا النزال وبالضربة القاضية، وخلال ثلاث أو أربع جولات فقط".ولم يوفر الملاكمان المحترفان أي جهدٍ خلال التدريبات الأخيرة استعداداً للنزال، كما أسهمت التصريحات المتبادلة والمستمرة بينهما خلال الأشهر والأسابيع القليلة الأخيرة بزيادة مستويات الحماس بين الجمهور، وذلك لمتابعة أحد أهم النزالات الاحترافية في الملاكمة بعد طول انتظار.وتشهد الأيام التي تسبق النزال الرئيس يوم الأحد الكثير من التشويق الذي يمكن لعشاق الملاكمة في المملكة متابعة تطوراته، ففي يوم الخميس 23 فبراير، سيشارك كلاً من بول وفوري في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يسبق النزال، بحضور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية. وسيتم بعد ذلك إجراء عملية الوزن الرسمية بعد ذلك بيومين في يوم السبت 25 فبراير، حيث يلتقي بول وفوري وجهاً لوجه للمرة الأخيرة قبل موعد ظهور الحقيقة في مساء اليوم التالي.وكان جيك بول (الذي يحمل في سجله 6 انتصارات دون هزائم، من بينها 4 بالضربة القاضية) ممثلاً ومؤثراً في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حقق نجاحاتٍ مذهلة في عالم الملاكمة منذ أن أصبح محترفاً. كما انتصر جيك خلال مسيرته على أسطورتي UFC تايرون وودلي وأندرسون سيلفا، وقد أكد في السابق أنه واثق من هزيمة فيوري.أما بالنسبة لتومي فيوري (الذي يحمل في سجله 8 انتصارات دون هزائم، من بينها 4 بالضربة القاضية)، الأخ غير الشقيق لحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، فيدخل المنافسة أيضاً بالثقة نفسها، ويصر تومي على أن فوزه بالنزال هو أمرٌ "محسوم"، كما واصف بول بأن خصمه لن يتمكن من سماع جرس نهاية مباراة، إذ يتغلب عليه قبل ذلك بكثير.وسيضم "نزال الحقيقة" إلى جانب المواجهة الأساسية بين بول وفيوري عدداً من المواجهات الجانبية التي تعِدُ بتقديم أمسية مليئة بالحماس والإثارة للحاضرين جميعهم، وتشمل قائمة المواجهات نزالاً آخراً على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر بين الكونغولي إيلونغا ماكابو وحامل اللقب مرتين السويدي بادو جاك، بينما يتطلع نجم الملاكمة السعودي الصاعد زياد المعيوف إلى مواصلة مسيرته الاحترافية الناجحة عند مواجهة رونالد مارتينيز، وستدخل رغد النعيمي التاريخ لكونها أول ملاكمة سعودية تشارك في نزال احترافي.وسيتضمن "نزال الحقيقة" إلى جانب المواجهة الأساسية بين بول وفيوري، عدداً من المواجهات الجانبية المليئة بالحماس والإثارة للحاضرين جميعهم، حيث تشمل قائمة المواجهات؛ نزالاً آخراً بين إيلونغا ماكابو وبادو جاك، وزياد المعيوف ضد رونالد مارتينيز، ومحسن كاسون ضد تاريل جعفروف، وبدر السمرين ضد فيوريل سيميون، وآدم صالح ضد ستيوارت كيلوج، وسلمان حمدة ضد دانيال بلانج، وزياد مجرشي ضد فيليب كوانساه، ورغد النعيمي ضد بربتشوال أوكيدا.ويمكن للجمهور من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر النزال العالمي "نزال الحقيقة" للملاكمة عبر الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/the-truth.// انتهى //19:32ت م0142