الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2023م من انتزاع 1.269 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و 161 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.104 ذخائر غير متفجرة.ونزع فريق "مسام" 64 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية حيس، و39 لغماً مضاداً للدبابات و87 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة. وفي محافظة مأرب تمكن فريق "مسام" من نزع 100 لغم مضاد للدبابات في مديرية حريب، ونزع 32 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوادي، وفي محافظة شبوة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية عين، ولغم واحد مضاد للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات، و212 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، ونزع 10 ألغام مضادة للدبابات و769 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 2.656 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 387 ألفًا و551 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.وتواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.// انتهى //19:32ت م0143