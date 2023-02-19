الخرطوم 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 250 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في وحدة الكريمت الإدارية بمحلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان الشقيقة, استفاد منها 1467 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //19:33ت م0144