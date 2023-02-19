اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 حقيبة إيوائية في محلية المناقل بولاية الجزيرة في السودان
الأحد 1444/7/28 هـ الموافق 2023/02/19 م واس
الخرطوم 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 250 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في وحدة الكريمت الإدارية بمحلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان الشقيقة, استفاد منها 1467 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
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19:33ت م
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