كابل 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1.000 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //19:33ت م0145