مأرب 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1.983 كرتونًا من المواد الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 661 أسرة بواقع 4.627 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين .// انتهى //19:34ت م0146