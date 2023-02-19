الطائف 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسإعداد: زايد العتيبي تصوير: فيصل الشيبانيتتمتع الطائف بحزمة من المزايا التي تشكّل قيمة مضافة للمشاريع السياحية، بوصفها البوابة الشرقية لمكة المكرمة، ونقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة، واحتضانها لعدد من المواقع والمعالم السياحية والثقافية مما جعلها أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، إضافة لروعة مناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة ومنتزهاتها الراقية.وتتميز الطائف بكثرة الأودية البالغ عددها أربعين وادياً، مما جعلها مقصداً لعشاق السياحية الريفية للمحافظة، ومن أبرزها وادي وج، ووادي الشفا، ووادي المثناة، ووادي سيدرة، ووادي ذي غزال، ووادي محرم، ووادي القراحين، ووادي نخب، ووادي الوقادين وغيرها ، إضافة إلى احتضانها أكثر من ١١٩٩٠ مزرعة منتشرة ما بين : الهدا، والشفا، والمخاضة، ووادي محرم، ووادي الأعمق، ووادي البني، والوهط والوهيط، ومن المزارع التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالطائف مزارع الورد، وأصبح يعرف باسم الورد الطائفي ، حيث يجلب المزارعون الورود بكميات كبيرة من المزارع إلى مصانع تقطير الورد في الهدا والشفا ووادي محرم؛ ليستخلص منه أطيب وأغلى العطور ومنتجات الورد الأخرى، واستخراج مائه وعطره في المعامل المنشأة لهذا الغرض، وتسويقه داخلياً وخارجياً .وفي تصريح لـ"واس" ، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي أن المحافظة تعد أرضاً زراعية خصبة، وتمتاز بوفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية طوال العام، وهذا ما جعلها في مقدمة المدن الزراعية على مستوى المملكة، ومحل اهتمام القيادة الرشيدة، حيث تشتهر بالكثير من المنتجات الزراعية وأبرزها، العنب والرمان والتين والمشمش والخوخ والبخاري واللوز البجلي والتفاح والبرشومي.وتشتهر الطائف بكثرة المتنزهات العامة المجهزة بالخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع، ومنها متنزه الردف حيث تبلغ مساحته أكثر من ٥٠٠ ألف متر مربع، ويحتوي على العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية، ومضمار لممارسة رياضة المشي ومطاعم ومقاهي ، ومتنزهي الشفاء، والهدا التي تتميّز بطبيعتها الساحرة وجبالها الشاهقة، وحديقة الملك عبدالله، والسنابل والفيصلية وغيرها الكثير التي يشرف عليها القطاع الخاص، إضافة إلى المتنزهات البرية مثل، متنزه سمنان وسمينين ،ومتنزه سيسد، ومتنزه البهيتة ، والبحيرات ، وشهدان .وستعمل شركة "داون تاون السعودية" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في الربع الأول من العام الحالي على إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة ومن بينها محافظة الطائف.الجدير ذكره أن صندوق التنمية السياحي قام بجولة تعريفية " اكتشف بُعد الطائف " العام الماضي لإبراز الطائف كوجهةً سياحية مهمة في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، وتشجيع الاستثمار السياحي وتعزيز توسع نشاط المنشآت السياحية، ومن أهم مشروعات الصندوق التي أعلن عنها، مشروع "واجهة الطائف" ، حيث يعكس أهمية المحافظة كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، ويمتد على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال، إضافة إلى فندق نوعي يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه ستكون الأولى من نوعها في المحافظة.// انتهى//20:59ت م0154