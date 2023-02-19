الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير2023 م واسأطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من المخطط العام لمواقف المركبات في العاصمة، وفق رؤية تعزز من المشهد الحضري، وتحسن نمط التنقل، وترفع مستوى جودة الحياة والخدمات للسكان والزوار، بما يسهم في تسهيل وصولهم للوجهات الحيوية في المدينة.وستسهم المرحلة الأولى من المخطط العام في تلبية احتياجات السكان من مواقف المركبات في مناطق مختلفة داخل نطاق العاصمة، كما تتضمن المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل المواقف العامة، لتمثل حلاً لمحدودية توفر المواقف في المدينة.واستعرضت الأمانة حلول التنقل التي ستوفرها المرحلة الأولى للمخطط العام ومنها تشجيع المستفيدين على استخدام المواقف بما ينعكس إيجابًا على تحسن حركة المركبات في المناطق الحيوية، والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء السكنية.// انتهى //20:59ت م0155