جدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسدشن صاحب السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم النسخة الـحادية عشرة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، الذي يقام في الفترة من 19 - 21 فبراير، وذلك في "سوبر دوم".وفور وصول سموّه تجوّل في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات وشركات قطاع السياحة والسفر، وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، ثم كرّم سمو محافظ جدة الجهات الراعية والداعمين للمعرض.ويسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة، لإيجاد سبل التعاون، ومناقشة الطرق الفريدة التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة، كأحد مستهدفات "رؤية المملكة 2030" من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية.// انتهى //21:00ت م0156