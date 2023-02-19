القاهرة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واستعادل فريق سموحة مع ضيفه فريق البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت في القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد البنك إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //21:05ت م0157