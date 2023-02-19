حفر الباطن 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة -اليوم- مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمحافظة المهندس نايف بن فالح العقيل بمناسبة تكليفه مؤخرًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع مباني أندية الباطن والقيصومة، وكيفية تطوير الأندية النسائية، والهواة، والأحياء، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع جامعة حفر الباطن وإدارة التعليم لخدمة الرياضة في المحافظة.// انتهى //21:43ت م0163