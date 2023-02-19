الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسصادقت الجمعية العمومية السادسة والعشرون للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خلال انعقاد أعمال الجمعية مساء اليوم في قاعة مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة، وحضور نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الجمعية العمومية.واعتمدت الجمعية، تعيين ياسر بن سعد العتيبي رئيساً للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وعضوية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، ومعاذ بن محمد السلمي.ورفع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والتقدير باسمه واسم أعضاء الجمعية، الشكر والعرفان والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الرعاية والدعم والاهتمام، الذي يوليانه، للقطاع الرياضي بالمملكة، الذي أسهم في تعزيز مكانة المملكة رياضياً، وجعلها محط أنظار العالم وفق رؤية المملكة 2030.وأكد سموه في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجمعية، أن عام 2022م شهد إنجازات كبيرة، كان أبرزها المشاركة في أولمبياد بكين الشتوي، وتحقيق 231 ميدالية متنوعة في الدورات والبطولات العالمية والآسيوية، حيث خطت المملكة خطوات متقدمة رياضياً ودولياً على مستوى الاستضافات الرياضية، الذي تمثل بالفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029)، في تحدي جديد للسعوديين.وأشار سموه إلى أن إنجازات عام 2022م لم تتوقف عند هذا الحد وحسب، لاسيما وأن السعوديين سطّروا جميعاً قصة جديدة للرياضة بالمملكة، عنوانها دورة الألعاب السعودية، والتي شهدت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، سيمتد لقادم نسخها.وعبّر الفيصل عن إيمانه التام ويقينه الكامل، بنجاح أولى التحديات الكبيرة التي ستواجه الرياضة السعودية العام الحالي، والمتمثل في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية (الرياض2023)، مشدداً أنه بتكاتف جميع الجهات والمنظمات الرياضية ستخرج الدورة بالشكل الذي يليق بسمعة واسم المملكة.واستعرضت الجمعية عددا من التقارير، والتي كان من أبرزها، تقرير دورة الألعاب السعودية الأولى، وتقرير استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية، والمركز السعودي الأولمبي للتدريب، والأكاديمية الأولمبية السعودية، وتقرير لجنة اللاعبين، مع اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.وكرّم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عدداً من الشخصيات والمنظومات التي كان لها إسهامات في الرياضة السعودية بجوائز اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للعام 2022م، حيث منح جائزة التميز الأولمبي لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الأستاذ أحمد بن عيد الحربي نظير خدمته للرياضة السعودية لعدة أعوام، تقلد من خلالها عددا من المناصب في اتحاد القدم.وذهبت الجائزة الاستثنائية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إلى شركة نيوم، نظير التعاون الكبير والمزهر والذي أثمر عن فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، فيما منح الاتحاد السعودي للفروسية، جائزة أفضل اتحاد رياضي للعام 2022م؛ نظير المعدلات المرتفعة التي حققها الاتحاد في التقييم التشغيلي والفني لاستراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية، وحصلت لمياء البهيان على جائزة رياضة المرأة، تقديراً لدورها في تطوير رياضة المرأة وتفعيل الدوري النسائي لكرة القدم.وفاز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني بجائزة أفضل لاعب في عام 2022م، نظير تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه، إضافة لسائق الراليات يزيد الراجحي نظير تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم (باها) والمركز الثالث في رالي داكار السعودية 2022م.وفازت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب بجائزة أفضل لاعبة نظير تسجيلها اسمها كأول رياضية سعودية تفوز بميدالية في بطولة العالم، وذلك إثر تحقيقها للميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو.ونال المدرب كوربان بوقداف جائزة مدرب العام، نظير إعداده وتدريبه للاعبة دنيا أبو طالب خلال مشاركتها في بطولة العالم للتايكوندو، فيما خطفت السيدة مونيكا ستاب جائزة أفضل مدربة نظير إشرافها على المنتخب السعودي لكرة القدم السيدات الذي فاز بلقب البطولة الدولية لكرة القدم.وعلى مستوى الألعاب البارالمبية، ذهبت جائزة أفضل لاعب بارالمبي، للاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي، نظير إنجازه في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بالبحرين والمتمثل في تحقيقه لثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 100م، و 200م، و 400م، فيما ذهبت جائزة أفضل رياضية بارالمبية، للاعبة لجين الثقفي لاعبة المنتخب السعودي للبوتشيا نظير تحقيقها لذهبية مسابقة البوتشيا في ألعاب غرب آسيا بالبحرين، وفاز لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل بجائزة اللاعب الواعد نظير تحقيقه ذهبية البطولة الآسيوية للمبارزة للناشئين.ونالت جائزة اللاعبة الواعدة لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية هتان السيف نظير تحقيقها المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة التايلندية، فيما فاز رباع المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبية عدنان نور سعيد، بجائزة اللاعب البارالمبي الواعد نظير تحقيقه لأربع ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال.وعلى مستوى تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في المملكة، فازت فعالية ماراثون الرياض بأفضل حدث رياضي للعام 2022م والذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف مشارك بمجموع جوائز بلغ مليوني ريال.توقيع عقد استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال.وعلى صعيد آخر، شهدت الجمعية العمومية السادسة والعشرون للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، توقيع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الأستاذ محمد الحربي ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سعادة الأستاذ محمد الجلود الشمري عقد استضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال التي ستقام شهر سبتمبر المقبل في مدينة الرياض.وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن فوز المملكة باستضافة الحدث، الذي يعتبر أهم المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس2024)، وسيشهد مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.// انتهى //22:44ت م0168