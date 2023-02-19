الليث 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسالتقى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم، مستشار رئيس هيئة التراث الدكتور هشام بن محمد مدني، ومدير عام فرع هيئة التراث المكلف بمنطقة مكة المكرمة زياد بن ياسين فِدا، وذلك في مقر المحافظة.وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة وبرامج الهيئة بالمحافظة، وعنايتها بالتراث، وجهودها المتواصلة للاستفادة من جميع الموارد، لدعم مقوماتها السياحية ومواقعها الأثرية، إضافةً إلى مناقشة الخُطط والأعمال المسّتقبلية للهيئة ورؤيتها للمحافظة وما تزخر به من مُقوماتٍ تراثية.وأشار الزهراني إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المواقع الأثريِّة والتراثيِّة الحضاريِّة، التي تعد إضافة متميزة للتنوع الثقافي والتراثي الذي يزخر به الوطن، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في حفظ التراث الوطنيِّ، وتطوير قطاعاته بما يواكب رؤية 2030، وبما يضمن إبراز تراث المملكة العريق والحفاظ على الموروث الحضاريِّ للوطن وأبنائه كونه يُمثّل ثروةً ثقافية وحضارية.من جهته أكد زياد بن ياسين، على حرصه ببذل المزيد من الجهود بما يُحقق التطلّعات وخدمة هذا الوطن الغالي، معرباً عن شكره للمحافظ واهتمامه ومتابعته على تطوير قطاع التراث في محافظة الليث.// انتهى //23:07ت م0169