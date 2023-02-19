جدة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسحققت اللاعبة النيوزيلندية ليديا كو اليوم، لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، في نسختها الرابعة، والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 120 لاعبة من نخبة لاعبات الجولف العالميات.وتوج نائب الرئيس الأعلى لشؤون شركة أرامكو السعودية خالد الملحم، النجمة النيوزلندية ليديا كو بثاني ألقابها على أرض المملكة حيث سبق لها تحقيق بطولة النسخة الثانية من البطولة.واستطاعت كو الظفر بلقب البطولة، والحصول على أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 750 ألف دولار وذلك بعد تسجيلها لـ 21 ضربة تحت المعدل، في حين حلّت الهندية أديتي أشوك في المركز الثاني بعد مناسفة كبيرة على اللقب، حيث قامت بتسجيل 20 ضربة تحت المعدل، بينما تقاسم المركز الثالث كل من البلجيكية مانون دي روي والأميركية ليليا فو ومواطنتها ليكسي تومبسون بتسجيلهم لـ 19 ضربة تحت المعدل.يُذكر أن النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية تأتي لتطوير رياضة جولف السيدات، واستكمالاً للنجاح الكبير، الذي تحقق في النسخ السابقة، والتي انطلقت عام 2020م كأول نسخة، حيث توجت بها الدنماركية إيميلي بيدسن، فيما حققت النسخة الثاني النيوزيلندية ليديا كو، بينما توجت الإنجليزية جورجيا هال في آخر نسخ البطولة عام 2022م.// انتهى //23:27ت م0171