القاهرة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأقيمت اليوم مسابقة المسدس 10 أمتار - رجال وسيدات - ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة كاس العالم للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري.وأسفرت نتائج منافسات الرجال، عن تحقيق منتخب سلوفاكيا المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل منتخب إيطاليا على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصد منتخب الهند المركز الثالث زالميدالية البرونزية.وعلى مستوى السيدات، حقق منتخب المجر المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد منتخب صربيا المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب منتخب اليونان.ومن المقرر أن تستكمل منافسات البطولة غداً بإقامة مسابقة المسدس 25 متراً.يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام بمشاركة 376 رامياً ورامية يمثلون 51 دولة من بينها المملكة.//انتهى//23:30ت م0172