الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسنجح فريق الشباب السعودي اليوم، في تحقيق الفوز 2 - 0 والتأهل إلى دور الثمانية على حساب ناساف الأوزبكي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة القارية.وسجل ثنائية الشباب على مدار الشوطين، حسين القحطاني عند الدقيقة 12، وإيفر بانيجا عند الدقيقة 55، ليصعد الفريق إلى دور الـ8 للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته القارية، بعد 2006 - 2010 - 2013.وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءاً من دور الستة عشر، بنظام التجمع، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بأوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي المسابقة القارية في مباراتي ذهاب وإياب.وتجري قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل، بعد استكمال منافسات دور الستة عشر.// انتهى //23:50ت م0173