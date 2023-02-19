الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واساختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الأولى من مبادرة التعلم بالخدمة، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، وعدد من عمداء ووكلاء وطلاب الجامعة.وقدم الغانمي خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، شكره للقائمين على المبادرة، مشيدًا بالجهود المبذولة، وكُرَّم أعضاء هيئة التدريس لجهودهم المبذولة في إنجاح التجربة الأولى لمفهوم التعلم بالخدمة، كما زار معاليه المعرض المصاحب للحفل للوقوف والتعرف على المبادرات المنفذة لخدمة المجتمع.وشارك في النسخة الأولى من المبادرة 25 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأكثر من 600 طالب وطالبة نفذوا 23 مبادرة مجتمعية، تعزز مفهوم التعلم بالخدمة، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت أكثر من 5000 ساعة تطوعية استفاد منها 10,000 فرد.يذكر أن التعلم بالخدمة مبادرة تدمج بين المنهج الدراسي التعليمي وخدمة المجتمع بما يعزز وينشر ثقافة التطوع، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تأتي ضمن الممارسات التي تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل العمل التطوعي، ونشر ثقافته بمنهجية مؤسسية متكاملة تستند على الخطط الإستراتيجية والتنفيذية.// انتهى //23:56ت م0175