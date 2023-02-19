القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستعادل منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي سلبياً بدون أهداف أمس في مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.وفي نفس الجولة، تغلب منتخب السنغال للشباب على نظيره النيجيري بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة القارية.وبهذه النتائج, يتصدر منتخب السنغال المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا مصر وموزمبيق في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنقطة واحدة، فيما بقي منتخب نيجيريا في المركز الرابع بدون نقاط.يذكر أن المنتخبات التي ستصل إلى الدور نصف النهائي للبطولة ستتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهر مايو المقبل.// انتهى //00:24ت م0002