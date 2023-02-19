الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد محمد شهاب الدين، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //00:29ت م0003