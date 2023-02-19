سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد محمد شهاب الدين بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية
الاثنين 1444/7/29 هـ الموافق 2023/02/20 م واس
الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد محمد شهاب الدين، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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