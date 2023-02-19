الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد محمد شهاب الدين، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //00:30ت م0004