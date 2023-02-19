القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستعادل فريق فيوتشر أمام ضيفه فريق بيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب السلام في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد بيراميدز وفيوتشر إلى نقطتين في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة برصيد 4 نقاط عقب فوزه على أسكو كارا التوجولي بنتيجة 5-1.//انتهى//01:43ت م0008