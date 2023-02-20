الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ السيد محمد شهاب الدين بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبيةعبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي يعقدان جلسة مباحثات رسميةفيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية كرواتياوزير الحرس الوطني يفتتح «قمة خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي»سعود بن جلوي يدشن النسخة الـ 11 لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفرمركز الملك سلمان للإغاثة ينزع 1.269 لغماً خلال أسبوعوزير الرياضة يعتمد تسمية الجولة القادمة بـ «جولة يوم التأسيس»«سلمان للإغاثة» يوزع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في مدينة أعزاز بمحافظة حلب"7000" سماعة بالمسجد الحرام لتشغيل أحد أكبر أنظمة الصوت على مستوى العالموزير الداخلية العراقي يصل الرياضالجاسر يدشّن المنصة الموحدة لتسهيل دخول وتنقل اليخوت السياحية في المملكةرصد يورانيوم في إيران مخصب بنسبة قريبة من «صنع سلاح نووي»وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( عالَمٌ يتشكّل): "الإعلام في عالم يتشكّل"، عنوان لافت وموحٍ، نزع الحالة اليوتوبية التي قد تتلبّس بعضنا؛ من مثالية مفرطة لا تخدم مسيرتنا الإعلامية العربية. لقد كان عنواناً فاحصاً، إذ يفتح باب التأويل على أبعاد فكرية عميقة، وقد أحسن المنظّمون لـ"المنتدى السعودي للإعلام" بنسخته الثانية -الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الغد- الوصف، وإطلاق هذا الشعار عليه، فهو شعار يحمل اعترافاً ضمنيّاً بخطورة التحديات الراهنة التي تجابه إعلامنا العربي، من هيمنة غربية على وسائل الإعلام العالمية، وتوظيفها لتحقيق أيديولوجياتها التي تخدم سياساتها وقيمها وثقافتها، كما أن استشعار خطورة هذا الإعلام بمثابة تقدير واعٍ ومُدرِك لما تقتضيه المرحلة من خلق إعلام قوي متماسك، وقادر على تحديد هويّته، وكذلك رسم سياساته الحالية والمستقبلية ليكون إعلاماً حقيقياً قوياً ومؤثّراً لا رجْع صدى.وأضافت : نحن كأُمّة عربية؛ وأمام هذا التدفّق الإعلامي الرهيب، لسنا بمأمن توسيع الفجوة واستمرار حالة الخلل البنيوي الذي طال إعلامنا العربي، وجعله يقف دوماً موقف المدافع عن قيمه وحضارته، فيما الإعلام الغربي يمارس التضليل والافتئات وتزييف الحقائق، وكذلك التعمية على جرائمه، وانتهاكاته للحقوق، وتدخلاته السافرة في شؤون الدول، وتمرير أجنداته وأيديولوجياته التوسعية الشرسة، دون أن يجد الإعلام القوي الذي يفنّد ويمسك بزمام المبادرة، ويخدم قضاياه العادلة، وترسيخ قيمه النبيلة، وأفكاره ذات البعد الإنساني الساعي للخير والحق والجمال.وأعتبرت إن هذا المنتدى؛ بمعناه العريض الباعث على التفاؤل، وبحضور خبراء وإعلاميين كبار، وبتعدد المشاركين والمتحاورين؛ يشكّل خطوة مهمة في لمّ شتات إعلامنا العربي، وإعادة ترتيب صفوفه، ليكون إعلاماً قادراً على أداء أدواره المُرتَقبة، وبما يعزز الجانب الهويّاتي لنا كعرب يتّكئون على حضارة ضاربة في العمق، لا على إعلام يبث قيمه وانفلاته الغرائزي بشكل مروّع ومُهدّد للشخصية العربية، فضلاً عن حالة الهشاشة التي بدت متفشيّة في ظل إعلام غربي لا ضابط له ولا رادع، ويتحرّك وفق أهوائه وسياساته التي تضع القِيَم في آخر أولوياتها.وختمت : ويبقى التأكيد على أن الإعلام العربي مطالب بأن يتعامل بذهنيّة أكثر وعياً واستشرافاً، وذات كفاءة معرفية وثقافية تجعلها تسدّ منافذ التأثير الغربي السلبي، من خلال تَحَرُّك واثق ومدروس يحمل مشعل التنوير والفكر المستنير، وبما يعزز هويّـته وقيمه، ليرتاد المستقبل وتحدّياته بقلب وعقل جسورين لا يهابان أعاصير الأفكار والإعلام المُضاد.وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( رسالة عظيمة ) : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تنطلق أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية وبحضور عالمي واسع، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم، ويعكس الدور الرائد للمملكة في هذا المضمار الحيوي الذي يمنح الترياق والعون الإنساني والإنمائي للعديد الشعوب ومئات الملايين من البشر حول العالم.وختمت : لقد أكدت المملكة قيادتها للجهود الإنسانية والإنمائية ورسالتها النبيلة في هذا المجال، بمواقف عملية متصلة وممتدة على خارطة العالم، ومقاصد سامية لا تحيز فيها ولا تصنيف على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، إنما رسالة عظيمة تترجمها من خلال الصرح المؤسسي الفريد المتمثل في مركز الملك سلمان، بإمكاناته الكبيرة وقدراته وخبراته غير العادية في سرعة الاستجابة اللوجستية الشاملة من المساعدات الإنسانية والإغاثية.. أيضاً استضافة الرياض لاجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لتظل المملكة على حضورها المميز في صدارة هذه الجهود ودعم أهداف المنظمات الأممية في ذلك، والحرص على دعم السلام والنماء.// انتهى //07:02ت م0013