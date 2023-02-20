القدس المحتلة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق صباح اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية مسيلة للدموع، خلال اقتحامها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عالجت نحو 20 فلسطينياً، أصيبوا بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. لافتاً النظر أن الاحتلال أعاق عمل سيارات الإسعاف خلال عملية الاقتحام.// انتهى //07:18ت م0014