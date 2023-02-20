القدس المحتلة 29 رجب 1444هـ الموافق 20 فبراير 2023م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجهود الأمريكية التي بذلك خلال الأيام الماضية لخفض التصعيد، ومنع انزلاق الأوضاع لمزيد من التوتر، لافتة النظر إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي الهام، حيث من المتوقع أن يصدر المجلس بإجماع الأعضاء بيان يدين البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وبذلك سيكون هذا أول بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي منذ 7 سنوات.وتطرقت صحف الاثنين إلى مواصلة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم النضالية من أجل الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراراته العقابية بحقهم، مؤكدين أن نضالهم لن يتوقف حتى ينالوا حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية.وأبرزت الصحف الفلسطينية تأكيد الاتحاد الإفريقي، في اختتام دورته العادية الـ36، الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي، وتشديده على دعمه لطلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية، لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.وأنبأت بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، واستمرار المستوطنين تنفيذ هجمات على الفلسطينيين.وأشارت أن تركيا قرّرت بعد أربعة عشر يوماً من زلزال السادس من فبراير، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً ، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا إلى 40689، وانهيار وتضرر 105 آلاف مبنى في تركيا.// انتهى //08:56ت م0016