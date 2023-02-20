الرباط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بإطلاق السلطات عملية واسعة لإغاثة الأهالي في ثلاثة أقاليم جنوب شرق المغرب غمرتها ثلوج كثيفة قطعت الطرق وحاصرت المنازل، لافتة إلى تحذيرات الأرصاد الجوية من عواصف ثلجية جديدة اليوم.وواصلت صحف الرباط متابعتها لمشاركة المغرب في أعمال القمة 36 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في أديس أبابا بأثيوبيا.وتناولت صحف الاثنين تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، على دعم واشنطن لحل الدولتين، ومعارضتها للسياسات التي تقوضه.وأخبرت الصحف عن إقدام كوريا الشمالية على تجربة صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، ضمن تدريب مفاجئ، وفي خطوة ردت عليها واشنطن وسيئول بإعلان اجراء مناورات جوية مشتركة.// انتهى //09:38ت م0020