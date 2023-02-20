مكة المكرمة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الخطة التطويرية لمعرض عمارة الحرمين الشريفين، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن خطة تطوير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024 المواكبة لرؤية السعودية 2030.واطلع معاليه؛ على آلية المشروع وجدوله الزمني والتطوير الذي ستشتمل عليه أقسام المعرض والإضافات القيمة التي سيشهدها، مشيراً إلى أهمية المشروع ودوره في الإسهام في النهضة الثقافية التي تشهدها المملكة.ويُعد معرض عمارة الحرمين الشريفين معلماً حضارياً فريداً لا نظير له في العالم، لما يحتويه من قطع تاريخية نادرة من الحرمين الشريفين، كما يستعرض التطور الكبير والملموس الذي شهده الحرمان الشريفان عبر العصور وخصوصاً خلال العهد السعودي الميمون.وأكد الشيخ السديس, ضرورة تحسين البنية الرقمية للمعرض واستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة أحدث طراز العرض والإبهار البصري، وتجويد تجربة الزائرين بما يضمن أكبر فائدة مرجوة من المعرض ومقتنياته، منوهاً بأهمية العناية بالمعارض المتنقلة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين، والمشاركة الفعالة في المعارض العالمية.// انتهى //10:10ت م0025