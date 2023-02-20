اقتصادي / أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم بحي العزيزية
الاثنين 1444/7/29 هـ الموافق 2023/02/20 م واس
مكة المكرمة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس
طرحت أمانة العاصمة المقدسة فرصة استثمارية، لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم بحي العزيزية، وذلك على مساحة تقدر بـ "32940.24 " مترًا مربعاً.
وأوضحت الأمانة أن مدة العقد ستبلغ 25 سنة، وسيكون فتح المظاريف بتاريخ 27 /02/ 2023.
ودعت الأمانة المؤسسات والشركات وراود الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة، من خلال التطبيق: onelink.to/4yt73k أو من خلال الموقع الإلكتروني: https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-22-002001-16014#.
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