مكة المكرمة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسطرحت أمانة العاصمة المقدسة فرصة استثمارية، لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم بحي العزيزية، وذلك على مساحة تقدر بـ "32940.24 " مترًا مربعاً.وأوضحت الأمانة أن مدة العقد ستبلغ 25 سنة، وسيكون فتح المظاريف بتاريخ 27 /02/ 2023.ودعت الأمانة المؤسسات والشركات وراود الأعمال‏ إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة، من خلال التطبيق: ‏‪onelink.to/4yt73k‬ أو من خلال الموقع الإلكتروني: https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-22-002001-16014#.// انتهى //10:10ت م0026