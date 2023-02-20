إسلام آباد 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرصه على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن المواطن العادي، وتركيز الجهود على حلّها بأسرع وقت ممكن.واهتمت بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بوزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.وتطرقت إلى مطالبة باكستان المجتمع الدولي ضرورة المساعدة في بناء قدرات السلطات الأفغانية لمواجهة تهديدات الإرهاب.وأخبرت عن اعتقال الشرطة الباكستانية إمرأة كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية على هدف أمني حساس في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.وعرجت صحف الاثنين على متفرقات منها عزم الصين على التقدم بمبادرة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومقتل أكثر من ثلاثين شخصاً وإصابة العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار الغزيرة في البرازيل.// انتهى //10:55ت م0031