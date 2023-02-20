القدس المحتلة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرى في جنين وأحياء في القدس ونابلس والخليل، واعتقلت عشرة فلسطينيين.وفي السياق جدد مستوطنون اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل نشر حواجزها العسكرية على مداخل مناطق جبل المكبر ومخيم شعفاط وتنكل بالفلسطينيين.// انتهى //11:01ت م0033