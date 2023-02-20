سكاكا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بمنطقة الجوف لعام 2022 الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد بن علي يحيى الزهراني يرافقه مدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي العقيد سالم الشمري.واستمع سموه، من اللواء الزهراني لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات الموفرة من كوادر بشرية وآليات ومباني التي تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تضمنه التقرير من توثيق لجهود رجال الدفاع المدني في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، موجهاً ببذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- لراحة وخدمة المواطنين والمقيمين، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.من جهته أعرب اللواء الزهراني عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما حظى ويحظى به الدفاع المدني ومنسوبوه من دعم واهتمام ، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع من كل سوء.// انتهى //11:07ت م0035