مسقط 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساستضافت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الطيران المدني اليوم، الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالمادة 12 من اتفاقية شيكاغو بمشاركة 30 خبيرًا من 12 دولة و3 منظمات دولية.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الوسائل والآليات المتبعة لدعم وتعزيز تنفيذ الدول للمادة 12 من اتفاقية شيكاغو.وكانت منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو –(ICAO) قد أنشأت فريق العمل المعني بالمادة في 12 أبريل 2021م إثر إدراج دراسة هذا الموضوع في برنامج عمل اللجنة القانونية للإيكاو، الذي يُعنى بوضع القواعد والإرشادات والتوصيات للإيكاو وتهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 12.// انتهى //11:25ت م0038