وارسو 29 رجب 1444هـ الموافق 20 فبراير 2023م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، معالي نائب وزير الصحة البولندي الدكتور فلاديمار كارسكا، وذلك في مقر وزارة الصحة في العاصمة وارسو.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة وبولندا لا سيما في مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للاجئين الأوكرانيين.وأشاد كارسكا بالدعم الذي قدمته المملكة والجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الشأن.فيما أعرب السفير الصالح عن تقديره لتعاون الجهات البولندية مع المركز في إيصال تلك المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الاوكراني.// انتهى //13:08ت م0057