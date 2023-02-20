سكاكا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسيشكل سوق الأسر المنتجة في مزاد الإبل بالجوف نقطة جذب للزوار, حيث يعرض الكثير من المأكولات الشعبية والحلويات والقهوة والمشغولات اليدوية, في خيام نصبت لهم بموقع المزاد في نفود لايجة, والذي يستمر حتى الخامس من شعبان.ويشارك في المزاد 130 جناحًا يقدم منتجات متنوعة, وتقوم الأسر في أجنحتها بإعداد الأكلات كخبز الصاج والقهوة والشاي على الجمر, مما يشكل نقطة جذب للزوار.وتتنوع معروضات أجنحة الأسر فمنها مختصة بالأكلات الشعبية الجوفية المعروفة، كالجريش والمرقوق وورق العنب والكبسة والمعجنات وخبز المقشوش, وأخرى تعرض زيت زيتون الجوف والتمور بأنواعها وأشهرها كحلوة الجوف وبويضا خذماء والسكري, وكذلك يتم عرض البكيلة والسمح, كما توجد أجنحة خاصة بحياكة السدو التي تشتهر فيها سيدات الجوف منذ القدم.// انتهى //13:14ت م0058