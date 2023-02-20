جاكرتا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله عامودي، أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية إندونيسيا، لفخامة الرئيس جوكوى ودودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا.ونقل السفير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته.// انتهى //13:23ت م0060