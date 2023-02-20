الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسنفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالة الرقابة التعدينية 702 جولةً رقابيةً على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي؛ أصدرت خلالها 23 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (13) عقوبةً لاستغلال الرمل والحصى، و(4) عقوبات لاستغلال خام البحص، وأصدرت ثلاث عقوبات لكل من استغلال مواد الردميات والرمل الأحمر.وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنّ المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في منطقة الشرقية النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 10 مخالفات ثم منطقة عسير بـ 3 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 3 مخالفات، ومنطقة نجران بـ 3 مخالفات فيما سجل المخالفون في منطقة المدينة المنورة مخالفتين، وسجلت كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة مخالفة واحدة.وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.// انتهى //13:25ت م0061