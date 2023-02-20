الدمام 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسوقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مع إحدى الشركات العقارية أمس، اتفاقية شراكة، لتنفيذ إحدى المشاريع الفائزة بالدورة الخامسة لمسابقة مجسم وطن، لإنشاء مجسم جمالي في ميدان بطريق الخليج، بمحافظة القطيف.وأوضح معاليه أن مثل هذه الاتفاقيات، تسهم في تطوير وتجميل المدن، منوهًا بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية، وإحدى مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030، كما تأتي من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، مؤكدًا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين المرافق.وأكد معاليه أن الأمانة تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات؛ لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وتُولي الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص أولوية خاصة، وتكرس مفهوم التعاون خاصة أنه تقع على عاتقه مسؤولية تجاه المجتمع.// انتهى //13:28ت م0063