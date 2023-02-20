الكويت 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 7ر6 نقاط ليبلغ مستوى 68ر7357 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 %.وتم تداول 8ر134 مليون سهم عبر 8599 صفقة نقدية بقيمة 6ر32 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر3 نقاط ليبلغ مستوى 84ر5546 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 % من خلال تداول 14ر52 مليون سهم عبر 3076 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر7 نقاط ليبلغ مستوى 44ر8224 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 % من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 5523 صفقة بقيمة 9ر25 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر9 نقاط ليبلغ مستوى 39ر5704 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 % من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر 2489 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار .// انتهى //13:31ت م0065