بروكسل 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأطلق المجلس الأوروبي، اليوم، بعثة شراكة عسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في النيجر.وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل في بيان، إن الإجراء اتخذ لدعم البلاد في حربها ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.وأوضحوا أن الهدف من بعثة الشراكة، التي أنشأت رسميًا في 12 ديسمبر 2022 بناءً على طلب السلطات النيجيرية، هو تعزيز قدرة القوات المسلحة النيجرية على احتواء التهديد الإرهابي وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة وفقًا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وستدعم البعثة على وجه الخصوص إنشاء مركز تدريب الفنيين في القوات المسلحة، وتقديم المشورة والتدريب المتخصص عند الطلب إلى المتخصصين في القوات المسلحة النيجرية، ودعم إنشاء كتيبة جديدة لدعم الاتصالات والقيادة.// انتهى //13:37ت م0069