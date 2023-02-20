مكة المكرمة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسنفّذت هيئة الهلال الأحمر ممثلاً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمنطقة مكة المكرمة خلال العام المنصرم 2022 (636) برنامجاً تدريبياً ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي استفاد منها (55412) مستفيداً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تضمنت الدورات التدربية القسم النظري والقسم العملي لتطبيق المهارات الإسعافية وإتقانها من قبل المتدربين.كما شملت البرامج التدريبية تدريب منسوبي الهيئة من الكادر الصحي على دورات في البروتوكولات العلاجية ودورات في دعم الحياة الأساسي والمتقدم ودورات تخصصية أخرى.ويقوم بالتدريب في هذه الدورات التدريبية نخبة من المدربين المتميزين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في مراكز التدريب بمكة المكرمة وجدة والطائف.// انتهى //13:38ت م0071