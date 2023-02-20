عرعر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الامارة اليوم, بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند , توقيع مجموعة اتفاقيات تعاون بين فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وكل من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنادي الأدبي والثقافي ومعهد مسار طريف للتدريب.وتستهدف الاتفاقيات تنظيم الدورات والمحاضرات وورش العمل ونشر الوعي والفائدة والاستفادة من إمكانات وقدرات أطراف الاتفاقيات في ذلك، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال والقيام بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الأمن العام، وبما يخدم بث العلم الشرعي والسعي في إقامة أنشطة مشتركة تعود فائدتها على الوطن والمواطن.وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود وتكامل مع الجهات المختلفة لتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التوعوية التي تسعى لخدمة المجتمع وتثقيفه، مؤكدا على ضرورة التفعيل الأمثل لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الجهات لتقديم خدمات اجتماعية متميزة ، والتوجيه السليم ونشر الفضيلة بما يخدم الصالح العام، والاستفادة من تمازج الخبرات والإمكانات المتاحة .وحث سموه على الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لكافة الخطط والأنشطة ، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع القطاعات.// انتهى //14:53ت م0095