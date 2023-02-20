الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر أمانة المجلس اليوم , بمجموعة من كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبعاد الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون السياسي والعسكري والأمني بين الجانبين، كما تم مناقشة الأمن الإقليمي والدور السياسي والإستراتيجي لمجلس التعاون والولايات المتحدة.// انتهى //14:54ت م0096