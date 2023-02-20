الدوحة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم استقرارًا، مع ارتفاع طفيف بواقع 0.29 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و716.74 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 141 مليونًا و976 ألفًا و138 سهمًا، بقيمة 420 مليونًا و797 ألفًا و13.625 ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ 14259 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و357 مليونًا و26 ألفًا و9.740 ريالًا قطريًا.// انتهى //14:55ت م0097