العلا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستعتزم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز , الأربعاء التاسع من شهر شعبان القادم , عقد ورشة عمل حوارية حول العناية والحفاظ على المواد التاريخية للمحافظة.وتهدف الهيئة من عقد الورشة إلى حث الأهالي ودعوتهم للتعاون مع المشروع بعرض ما لديهم من مواد علمية ومصادر تاريخية تشمل: الوثائق، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والتسجيلات وغيرها؛ ليجري خدمتها بأفضل وسائل التعقيم والترميم والرقمنة والتصنيف، حيث انعقدت النية على تنفيذ مشروع لحفظ وترميم ورقمنة المواد العلمية والمصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ وثقافة وتراث محافظة العلا، في معمل متخصص لإجراء تلك العمليات.وسيشكل إنشاء المعمل دعمًا لسعي الجانبين للمحافظة على التراث الوطني، من خلال الخدمات الفنية في حفظ الوثائق والمخطوطات والمواد العلمية والتاريخية المختلفة، من خلال التعقيم، والمعالجة اليدوية والكيميائية، والترميم، والتصوير الميكروفيلمي، والتصوير الرقمي، والتجليد، لتشمل خدماته الجهات الحكومية، والمواطنين، والمكتبات العامة والخاصة.وتأتي الورشة بناءً على اتفاقية التعاون الثقافي المبرمة بين الهيئة والدارة بهدف حفظ التراث وتوثيقه في العلا وتيماء وخيبر، وذلك في إطار جهود الطرفين في العناية بكل مصادر التراث المادية وغير المادية.// انتهى //14:56ت م0098