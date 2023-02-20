حفر الباطن 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأسهمت المراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الافتراضية بصحة حفرالباطن في مساعدة 694 مستفيد في الإقلاع عن التدخين لعام 2022م.وأضحت صحة حفر الباطن أن 12 عيادة في المنشآت الصحية، و 3 عيادات افتراضيه و5 عيادات متنقلة أسهمت في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه ، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين لتلك العيادات 2572 مستفيداً.من جانب آخر نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع 81 جولة تفتيشية على محلات بيع التبغ، وأسفرت الجولات على رصد 13 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.// انتهى //14:57ت م0099