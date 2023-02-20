الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، اليوم، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالعاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني، وغيرهم من المهتمين في تعزيز الحوار حول الإطار التشريعي والمعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الإنساني والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).وبهذه المناسبة أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أهمية المنتدى في بناء وترسيخ وتفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة في المجتمعات الإنسانية، وتطويع التقنية والتحول الرقمي لخدمة العمل الإنساني، وطرح أبرز الفرص والتحديات في العمل الإنساني بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في السياق الإنساني، مشدداً معاليه على ضرورة استشراف وتطوير العمل الإنساني من خلال البحث العلمي وحوكمة جودة البيانات بما في ذلك الدراسات القائمة على الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، وتشجيع وإشراك الشباب في العمل التطوعي والإسهام في العمل الإنساني، مشيراً إلى أهمية ما تتضمنه التنمية الإنسانية المستدامة كونها مشاريع على أرض الواقع من خلال استنباط الفرص والتركيز على نمو الإنسان وتسخير كل الإمكانات للنهوض به ودعم جهود المؤسسات الرامية إلى تنمية المجتمعات وتحقيق الاستدامة وخلق فرص جديرة بكل جهد يحميها ويصونها لينعم العالم بالأمن والسلام.وأشاد معاليه بالجهود الرائدة للمملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في تقديم الإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم للفئات المتضررة في كافة دول العالم، وتطوير وتفعيل الاستجابة السريعة والشراكات مع المنظمات الرائدة لتحقيق التحول الرقمي في العمل الإنساني والتنمية المستدامة.// انتهى //14:59ت م0100