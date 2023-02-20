الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه العمل المشترك فيما يخص دعم العمل الإنساني والإغاثي بمختلف الدول، ودور المملكة البارز في هذا الشأن.حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.// انتهى //15:09ت م0104